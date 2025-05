I giallorossi della formazione Primavera 1 scenderanno in campo domani mattina alle ore 11:00 al DEGHI Sport Center di San Pietro in Lama (LE) per la gara con l'Empoli, 36ª giornata del Campionato Primavera 1.



L’accesso del pubblico sarà libero fino ad esaurimento della capienza dell'impianto sportivo.