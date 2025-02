Giallorossi impegnati questa mattina in una seduta di allenamento al Via del Mare in vista della gara con il Monza, 25ª giornata della Serie A Enilive, in programma domenica alle ore 15:00. Assente Marchwiński, a riposo Berisha per uno stato febbrile.

La squadra nella giornata di domani sarà impegnata in un allenamento al mattino sempre al Via del Mare.