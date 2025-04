Giallorossi della formazione Under 17 in campo alle 11:00 al Centro Sportivo “Kick Off" di Cavallino (LE) per l’11ª giornata di ritorno del Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B, Lecce - Salernitana.

Questo il tabellino dell'incontro:

Lecce: Ciaccia, Mele (1’ st Pelivanov), Muya, Bozzolo (1’ st Basile), Guida, Trio, Maiotti (41’ st Sergi), Candido, Villa (20’ st Margheriti), Marrocco ©, Popescu (17’ st De Paolis). A disposizione: Bleve, Costantini. Allenatore: Fabio Marrocco

Salernitana: Forlenza, Tommasiello (1’ st Gafuri), Russo, Mancini, Petrucci, Iliev, Mazzoleni (41’ st Saviano), Belfiore ©, Parisi (9’ st Barba), Marciano (41’ st Topa), Cerasoli. A disposizione: Giustino, Trapanese, Civita, Abriano, Nappa. Allenatore: Ernesto De Santis

Marcatori: 26’ st Gafuri, 48’ st Saviano

Ammoniti: Candido, Petrucci

Recuperi: 2’ pt - 4’ st

Arbitro: Natale Rossiello della sez. di Molfetta

Assistenti: Francesco Gorgolione della sez. di Barletta - Danilo D’Ambrosio della sez. di Molfetta