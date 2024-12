La squadra è stata impegnata questa mattina in una seduta di allenamento all’Acaya Golf Resort & SPA. Gallo ha proseguito nel lavoro personalizzato mentre Banda e Gaspar hanno svolto terapie.

Il tecnico Marco Giampaolo ha concesso due giorni di riposo per le festività natalizie fissando la ripresa della preparazione per giovedì pomeriggio al Via del Mare.

Dalle ore 12:00 di domani, martedì 24 dicembre, sarà attiva la vendita dei biglietti del Settore Ospiti dello Stadio “G. Sinigaglia” di Como per la gara Como - Lecce, in programma lunedì 30 dicembre alle ore 18:30. Clicca QUI per tutte le info.