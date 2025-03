La preparazione dei giallorossi è ripresa questa mattina all’Acaya Golf Resort & SPA in vista dell’impegno in trasferta di venerdì con il Genoa, gara che aprirà la 29ª giornata della Serie A Enilive.

Assente Marchwiński, è rimasto a riposo Sala a causa di uno stato febbrile.

Per la giornata di domani è in programma un allenamento al mattino ad Acaya.

Dalle ore 15:00 di oggi sarà possibile acquistare i biglietti del Settore Ospiti dello Stadio "Stadio Luigi Ferraris" di Genova per la gara Genoa - Lecce.