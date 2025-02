Giallorossi della formazione Under 16 in campo alle 12:00 al Centro Sportivo “Kick Off” di Cavallino (LE) per la 3ªgiornata di ritorno del Campionato Nazionale Under 16 Girone C, Roma - Lecce.

Questo il tabellino dell’incontro:

Roma: Barone, Bonifazi © (27’ st Liturri), Strata (27’ st Ndao), Paul, Di Marino (1’ st Tombion), Saviano, Proietti, Di Mascio (11’ st Florio), Dal Bon (11’ st Giammattei), Guaglianone (11’ st Zekaj), Russo (11’ st Susin). A disposizione: Bouaskar, Coletta. Allenatore: Mattia Scala

Lecce: Lupo (21’ st Fontanarosa), Mariano, Bianco (31’ pt Danese), De Vita (29’ st Arcuti), Parisi, Piccinno © (29’ st Schito), Persano, Buzzerio (29’ st Rollo), Nisi (31’ pt Falbo), Serra (31’ pt Spaseski), Miccoli. A disposizione: Specchia, Bottalico. Allenatore: Paolo Castelluzzo

Marcatori: 7’ pt Russo, 10’ pt Guaglianone, 13’ pt Dal Bon, 37’ pt Guaglianone

Ammoniti: Paul

Recupero: 4’ st

Arbitro: Marco Tavassi della sez. di Tivoli

Assistenti: Piergiorgio Stotani della sez. di Viterbo - Niccolò Agostino della sez. di Roma 1