Di seguito i risultati e i marcatori delle gare disputate dal Settore Giovanile giallorosso.

Pareggio a reti bianche per la formazione Primavera 1 che sale così a quota 31 punti in classifica. Vittoria con l’Atalanta per l’Under 18 così come per l’Under 17 che ha superato in trasferta il Frosinone. Successo per le formazioni Under 16 ed Under 15 con i pari età del Cosenza, pareggio per l’Under 14.

PRIMAVERA 1

Lecce - Cremonese 0-0

UNDER 18

Lecce - Atalanta 2-1

13’ pt Longo

6’ st Bono (rig)

42’ st Di Pasquale

UNDER 17

Frosinone - Lecce 0-2

9' st Esposito

34' st Marrocco (Rig.)

UNDER 16

Cosenza - Lecce 0 - 3

3’ pt Persano

10’ st Persano

37’ st Serra

UNDER 15

Cosenza - Lecce 0-3

7’ pt Cafasso

33’ pt Cipressa (Rig.)

30’ st Cafasso