Giallorossi della formazione Under 17 in campo alle 15:00 al Centro Sportivo “Kick Off" di Cavallino (LE) per la 5ª giornata di ritorno del Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B, Lecce - Cosenza.

Questo il tabellino dell'incontro:

Lecce: Penev, Basile, Bozzolo, Longo, Guida, Trio, Lerga (1’ st Parente), Candido, Popescu (24’ st Margheriti), Marrocco © (37’ st Villa), Voglino. A disposizione: Ciaccia, Muya, Sergi, Mele, Maiotti, Villa, Costantini. Allenatore: Fabio Marrocco

Cosenza: Perrelli, Semilia (20’ pt Formisano), Innocentini (35’ st Guardia), Castagna, Fazio, Curatelo, Manfredi (29’ st Arcone), Cotroneo, De Lia (1’ st Carbone), Mazzulla © (35’ st Bruno), Italia. A disposizione: Cimminiello, Chiappetta. Allenatore: Danilo Angotti

Marcatori: 40’ pt Candido

Ammoniti: Fazio

Espulsi: Voglino

Recupero: 1’ pt - 4’ st

Arbitro: Francesco Albione della sez. di Lecce

Assistenti: Fabio Santo della sez. di Barletta - Giovanni Sparapano della sez. di Molfetta