L'U.S. Lecce comunica che, in data odierna ha provveduto ad inoltrare agli organi competenti una nota nella quale sono stati evidenziati i ripetuti disagi patiti dai propri tifosi nella fase di accesso nel Settore Ospiti dello stadio Olimpico, in occasione della gara di campionato Roma - Lecce di sabato scorso. A preoccupare in particolar modo la scrivente è stata la circostanza che, a subire tali disagi, sia stata la stragrande maggioranza dei tifosi che hanno occupato l'intero Settore, compreso un elevato numero di famiglie con bambini. Nel manifestare il proprio disappunto per quanto accaduto, l’U.S. Lecce ha chiesto che tutte le parti in causa (comprese le società di calcio) si adoperino affinché si raggiunga un equilibrio tra la legittima necessità di garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica e quella di assicurare una partecipazione più confortevole alle manifestazioni sportive.