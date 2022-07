Doppia seduta d’allenamento per i giallorossi in campo al mattino e nel pomeriggio presso il Centro Sportivo di Folgaria.

Baschirotto, nuovo calciatore del Lecce da oggi, si è allenato regolarmente con il gruppo per la prima volta questo pomeriggio.

Sempre nel pomeriggio il Presidente Saverio Sticchi Damiani ha raggiunto il gruppo nel ritiro in Trentino e ha assistito alla seduta d’allenamento dopo un breve incontro con la squadra.

Ceesay e Frabotta, nel rispetto di un programma personalizzato rivolto ai nuovi arrivati, hanno effettuato un allenamento specifico. Tuia, Cultraro e Vulturar hanno svolto una seduta differenziata.

Domani allenamento al mattino e gara amichevole nel pomeriggio contro la formazione tedesca del Bochum alle ore 17:30 presso il comunale di Bressanone. La gara sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sportitalia.

Info per i tifosi: è possibile prenotare il biglietto per accedere allo stadio inviando una mail a tickets@ssvbrixen.it .