Giallorossi in campo alle 11:00 in Calabria al Comunale “Baffa” di Cotronei per la 23ª giornata del campionato Nazionale A e B girone C Crotone - Lecce. Questo il tabellino del match terminato in parità:

Crotone: Gentile, Mauriello, Lupinacci, Polimeni, Bianchi, D’Amora, Scandale, Caligiuri (22’st Urso), Mautone, Aprile, Elia (22’st Salvatore). A disposizione: Gattuso, Russo, Lorenz, Procopio, Valente, Lepre, Panzarella. Allenatore: M. Corrado

LECCE: Moccia, Manfredi (13'pt Mazzarano), Dell’Acqua, Borgo, Zecca ©, Pacia, Devito (18'st Gueye), Mariano, Fornaro (1'st Mastrapasqua), Minerva (1'st Geusa), Agrimi. A disposizione: Leone, Pinto, Europaeus, Fasano. Allenatore: A. Manni

Marcatore: 40’st Mautone, 7'st Mastrapasqua

Ammoniti: 14'st D'Amora, 14'st Mariano 42'st Bianchi

Recupero: 1'pt - 4'st

Arbitro: Monesi della sez. di Crotone

Assistenti: Granata della sez. di Cosenza - Di Santo della sez. di Cosenza