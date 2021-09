Queste le squadre del Settore Giovanile giallorosso in campo in questo weekend calcistico. Esordio casalingo per la Primavera 1 che domenica mattina, dopo il pareggio a Cagliari per 1 a 1 al debutto in campionato, scenderà in campo al Via del Mare davanti al pubblico giallorosso (1.468 i posti omaggio disponibili leggi qui per scoprire come accedere al match) con il Bologna per la 2ª giornata di andata nella massima categoria giovanile. L'Under 17, sempre domenica mattina, sarà ospite della Lazio nella capitale.

PROGRAMMA GARE

PRIMAVERA 1

Lecce - Bologna

12/09/2021 ore 10:45 Stadio “Via del Mare” - Lecce

UNDER 17

Lazio - Lecce

12/09/2021 ore 11:00 “C.S. Green Club Prato Lauro” - Roma