Successo esterno per i giallorossi di Mister Chevanton che, allo Stadio “Baffa”, di Cotronei, nella gara valida per la 4a giornata di andata del Campiona Under 15 Nazionale Serie A e B - girone D, hanno battuto la formazione pitagorica; fischio d’inizio ore 10:00. Di seguito il tabellino di Crotone - Lecce:

Crotone: Foresta, Piperis (32’ st Ruggiero), Basso, Fratto, Pagano, Pesce, Romeo, Maiolo, Frasca, Prestigiacomo (1’ st Sulla S.), Buonaccorsi (C). A disposizione: Borrelli, Sulla A., Mirarchi, Campanella, Battigaglia, Balsamo. Allenatore: D. Marsala

Lecce: Atotor, Lombardi (C), Leone, Attanasio (33’ st Negro P.), Ricercato (11’ st Pertoso)Ria G., De Luca, Spinelli, Leo (19’ st Ria P.), Brigida, Coulibaly. A disposizione: Negro F., Sasso, Perrone, Mutisi, Ligorio, Portaccio. Allenatore: E. Chevanton

Marcatori: 14' pt Leo, 22' pt Coulibaly, 25' st Romeo

Ammonito: 14’ st Sulla S.

Recupero: 2’ pt, 5’ st

Arbitro: Sig. Matteo Fede sez. Rossano

Assistenti: Sig. Mario Minniti sez. Reggio Calabria - Sig. Carla Rotundo sez. Catanzaro