L’U.S. Lecce comunica che è stato definito il luogo del ritiro precampionato della nuova stagione sportiva. I giallorossi saranno ospiti della località trentina di Folgaria.

L'U.S. Lecce ringrazia l’APT Alpe Cimbra che ha contribuito a rendere possibile l’operazione sottoscrivendo l’accordo di Premium Sponsor per la prossima stagione.

"È una grande soddisfazione poter ospitare il ritiro del Lecce Calcio sull’Alpe Cimbra di Folgaria Lavarone Lusérn Vigolana in Trentino - afferma Nicola Port presidente Apt -. Da sempre la nostra località è legata al mondo dello sport e dei grandi campioni come dimostrano i grandi eventi sportivi che vi si svolgono sia in estate che in inverno. Aspettiamo per un caldo benvenuto tutta la squadra e i loro tifosi".