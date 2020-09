Giallorossi in campo alle 17.30 al Via del Mare per un test amichevole, a porte chiuse, con il Monopoli. Questo il tabellino:

Lecce: Gabriel (1'st Vigorito), Benzar (1'st Monterisi), Lucioni, Meccariello (1'st Rossettini), Calderoni (1'st Colella), Majer (1'st Henderson), Petriccione (38'st Tsonev), Shakhov (26'st Lo Faso), Falco (1'st Listkowski), Mancosu (19'st Paganini), Coda (29'st Dubickas). A disposizione: Bleve, Maselli. Allenatore: E. Corini

Monopoli: Antonino (45'st Oliveto), Sales, Mercadante, Giorno (34'st Arena), Tazzer (8'st Guiebre), Giosa (38'st Fusco), Starita (34'st Samele), Piccinni (8'st Triarico), Montero (1'st Fella), Paolucci, Zambataro (45'st Cutrone). A disposizione: Iurino, Ferrara, Arlotti. Allenatore: G. Scienza

Marcatori: 4'pt Coda, 19'st Fella (rig), 46'st Listkowski, 47'st Fella

Recupero: 3'st

Arbitro: Alessandro Recchia sez. Brindisi

Assistenti: Davide Fedele sez. Lecce ; Gianmarco Spagnolo sez. Lecce