Giallorossi della formazione under 14 in campo alle 17:00 al Centro Sportivo “Volpe” di Salerno (SA) per la 7ª giornata di ritorno del Campionato Giovanissimi professionisti Under 14 Pro Gruppo 7, Salernitana - Lecce.

Questo il tabellino dell’incontro:

Salernitana: Rinaldi, Lauri, De Prisco, Diffuso, Iuliano, Todisco, Salvetti, Bovo, Giuliani, Kaba ©, Perrella. A disposizione: Sangiovanni, Lamanna, Martino, Trimboli, Corone, Giuliano, Di Donna, Ventura. Allenatore: Loris Fortunato

Lecce: Mele, De Felice, Rizzo, Sicuro, Okoumassoun, Colaci (21’ st Greco), Cipressa, Fall ©, Marra (16’ st Di Tana), Favale (31’ st Capobianco), Montinaro. A disposizione: Auricchio, Turchiarulo, Leo, Casalino, Romano, Marulli. Allenatore: Massimo Manca

Marcatori: 27’ st Cipressa

Ammoniti: Capobianco, Okoumassoun

Espulsi: De Prisco

Arbitro: Fabio Gomez De Alaya della sez. di Battipaglia