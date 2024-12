Prosegue la vendita dei biglietti per il Settore Ospiti dello Stadio Olimpico di Roma per la gara Roma - Lecce, 15ª giornata della Serie A Enilive, in programma sabato 7 dicembre alle ore 20:45.

Alle 15:30 di oggi risultano già 2.711 i tagliandi venduti sui 3.435 disponibili.

Sarà possibile acquistare i titoli fino alle ore 19.00 di venerdì 6 dicembre mediante il circuito Vivaticket.



Clicca QUI per il comunicato con tutte le info.