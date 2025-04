Procede a buon ritmo anche la prevendita dei biglietti dei posti a “ridotta visibilità” messi a disposizione sin da mercoledì stanti le numerose richieste pervenute per assistere alla gara Lecce - Como, in programma domani alle ore 15:00.

Già venduti quasi 6.000 tagliandi (che si aggiungono ai 21.726 abbonamenti), resta disponibile un ridotto numero di posti nei diversi settori (a eccezione della Curva Nord e Poltronissime).

Per il Via del Mare si tratta, al momento, del miglior dato registrato in questa stagione dopo il record di spettatori paganti della prima giornata (Lecce vs Atalanta - n. 7.098 biglietti venduti).



A tal fine, si raccomanda vivamente di utilizzare il circuito di ticketing ufficiale dell’U.S. Lecce, evitando tutte le altre piattaforme on-line (secondary ticketing) e/o ad altri circuiti di vendita non autorizzati.

Botteghini Stadio – Non abilitati alla vendita dei biglietti. Attivi il giorno della gara dalle ore 13:00 alle ore 15:45 solo per i servizi di Ritiro Accrediti e Cambio Utilizzatori.

In previsione dell’elevata affluenza, Il pubblico è invitato ad anticipare l’arrivo allo stadio (almeno 90’ prima dell’inizio della partita) per evitare lunghe file ai varchi di ingresso che potrebbero anche pregiudicare la visione della partita fin dal suo inizio.

L’apertura dei cancelli è prevista alle ore 13:00.



Per tutte le problematiche di ticketing si prega di contattare l’ufficio Biglietteria al nr. 334.2844565 (anche tramite messaggio whatsapp) e/o inviare comunicazione all’indirizzo [email protected]