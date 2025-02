Giallorossi della formazione Primavera in campo alle 13:00 allo Stadio "Deghi Center” di San Pietro in Lama (LE) per la 27ª giornata del Campionato Primavera 1, Lecce - Sampdoria.

Questo il tabellino dell'incontro:

Lecce: Rafaila, Addo, Pehlivanov, Gorter, Winkelmann, Kovac, Kodor (37’ st Bertolucci), Yilmaz (37’ st Mboko), Delle Monache © (37’ st Agrimi), Ubani, Scott. A disposizione: Verdosci, Russo, Pacia, Minerva, Zanotel, Muya, Denis, Knutsen. Allenatore: Giuseppe Scurto

Sampdoria: Scardigno, Malanca, Patrignani (1’ st Boiro Balde), Ntanda, Ovalle Santos (39’ pt Forte), Casalino ©, Sa Gomes (33’ st Giolfo), Rossello (1’ st Paratici), Papasergio (29’ st Fisher), Nhaga, Dimitrov. A disposizione: Tomasella, Cavallaro, Paganotti. Allenatore: Alessandro Lupi

Marcatori: 16’ pt Ovalle Santos (autogol), 28’ pt Ubani, 45’ st Agrimi, 48’ st Paratici

Ammoniti: 23’ pt Malanca, 24’ st Rafaila

Recupero: 2’ pt - 3’ st

Arbitro: Giorgio Vergaro della sez. di Bari

Assistenti: Antonio Alessandrino della sez. di Bari - Giovanni Francesco Massaro della sez. di Molfetta