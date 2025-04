Di seguito i risultati e i marcatori delle gare disputate dal Settore Giovanile giallorosso.

Sconfitta con il Genoa per la formazione Primavera 1, a quota 41 punti in classifica alla trentaduesima giornata. Under 18 ed Under 17 superate in casa rispettivamente da Empoli e Salernitana. L’Under 16 torna con 3 punti da Empoli grazie alla doppietta di Persano, sconfitta per l’Under 15. L’Under 14, già qualificati con due giornate di anticipo alla seconda fase del campionato Nazionale Under 14 Pro, è stata superata in trasferta dal Napoli.

PRIMAVERA 1

Lecce - Genoa 0-2

10’ pt Meconi

24’ st Ghirardello

UNDER 18

Lecce - Empoli 1-2

25’ pt Longo

28’ pt Monaco (rig.)

42’ st Monaco

UNDER 17

Lecce - Salernitana 0-2

26’ st Gafuri

48’ st Saviano

UNDER 16

Empoli - Lecce 1-2

13’ pt Persano

17’ pt Persano

26’ st Covelli

UNDER 15

Empoli - Lecce 6-1

3’ pt Misciagna

21’ pt Di Pede

40’ pt Cangiano

7’ st Cangiano

11’ st Scotti

34’ st Misciagna

43’ st Misciagna