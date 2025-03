Giallorossi della formazione Under 18 in campo alle 11:00 al Centro sportivo “Kick Off” di Cavallino (LE) per la 9ª giornata di ritorno del Campionato Nazionale Under 18 Professionisti, Lecce - Cesena.

Questo il tabellino dell'incontro:

Lecce: Penev, Zanotel, Palmieri (21’ st Vitale), Pantaleo ©, Longo, Bozzolo, Perrone (32’ st Dell’Anna), Spinelli (21’ st Leo), Esposito, Di Pasquale, Stanciu (21’ st Martano). A disposizione: Bernardi, Arsena, Trio, Paglialunga, Lerga. Allenatore: Simone Schipa

Cesena: Fontana, Biguzzi (30’ st Sanaj), Carlini (30’ st Cenerelli), Zamagni T. ©, Bertaccini, Greco, Lentignotti (47’ st Baietta), Lontani, Galvagno, Berti (21’ st Gabriele), Gori (21’ st Antognacci). A disposizione: Antonini, Omokaro, Liverani, Okolo. Allenatore: Christian Lantignotti

Marcatori: 22’ pt Di Pasquale, 37’ st Antoniacci, 39’ st Greco, 45’ st Galvagno

Ammoniti: Pantaleo, Biguzzi

Arbitro: Andrea Palmieri della sez. di Brindisi

Assistenti: Fabio Santo della sez. di Barletta - Francesco Gorgoglione della sez. di Barletta