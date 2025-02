Di seguito i risultati e i marcatori delle gare disputate dal Settore Giovanile giallorosso.

La formazione Primavera 1 sconfitta dalla capolista Roma nella 23ª giornata del campionato Primavera 1. Successo per l’Under 18 di mister Schipa, che ha superato 1-0 l’Hellas Verona. Pareggio in trasferta a Firenze per i ragazzi dell’Under 17 mentre le formazioni Under 16 ed Under 15 tornano da Roma rispettivamente con una sconfitta ed un pareggio.



PRIMAVERA 1

Lecce - Roma 0-2

39’ pt Di Nunzio

45’ st Bah

UNDER 18

Lecce - Verona 1-0

10’ st Perrone

UNDER 17

Fiorentina - Lecce 1-1

45’ pt Popescu

38’ st Lenzoni

UNDER 16

Roma - Lecce 4-0

7’ pt Russo

10’ pt Guaglianone

13’ pt Dal Bon

37’ pt Gauglianone

UNDER 15

Roma 1-1 Lecce

17’ pt Basile (Rig.)

4’ st Cipressa

UNDER 14

Sosta