Squadra impegnata questo pomeriggio in una seduta di allenamento all’Acaya Golf Resort & SPA

Assenti i calciatori impegnati con le rispettive Nazionali: Burnete, Gaspar e Krstović.

Berisha, Coulibaly e Ramadani hanno fatto rientro in sede e si sono allenati regolarmente in gruppo.

Domani pomeriggio è in programma una sessione di allenamento al Via del Mare.

Prosegue la vendita dei biglietti per la gara Lecce - Roma, 30ª giornata della Serie A Enilive, in programma sabato alle ore 20:45. Clicca QUI per tutte le info.