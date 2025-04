Giallorossi della formazione Under 14 in campo alle 16:00 al Centro Sportivo “Kennedy” di Napoli (NA) per la 9ª giornata di ritorno del Campionato Giovanissimi professionisti Under 14 Pro Gruppo 7, Napoli - Lecce.

Questo il tabellino dell’incontro:

Napoli: Fulgione, Carobene, Savarese, Marigliano (26’ st Coni), Andreozzi, Manna (5’ st Izzo), Scerbo (21’ st Leone), Rocco (5’ st Cignola), Imperiale (29’ st Dianna), Buondonno ©, Polise (26’ st Dalterio). A disposizione: Angelino. Allenatore: Alessandro Perfetto

Lecce: Mele, Rizzo A., Turchiarulo (1’ st Romano), De Felice (30’ st Strada), Sicuro, Colaci (15’ st Leo), Marra (22’ st Marulli), Favale (22’ st Capobianco), Di Tana (15’ st Costantini), Greco, Montanaro ©. A disposizione: Rizzo P., Diarra, Casalino. Allenatore: Massimo Manca

Marcatori: 1’ pt Imperiale, 12’ pt Polise, 27’ pt Greco, 13’ st Carobene

Arbitro: Marco Baiano della sez. di Nocera Inferiore