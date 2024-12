Di seguito i risultati e i marcatori delle gare disputate dal Settore Giovanile giallorosso.

Primavera 1 sconfitta a Genova nella gara con la Sampdoria valevole la 17ª giornata del Campionato Primavera 1, a segno per i giallorossi McJannet. Il prossimo impegno per i ragazzi di mister Scurto sarà in casa con il Cagliari, gara in programma sabato 4 gennaio alle ore 11:00. Sconfitta con i blucerchiati anche per l’Under 18, turno di sosta per la formazione Under 17. Una vittoria ed una sconfitta con i pari età della Juve Stabia rispettivamente per Under 16 ed Under 15 mentre i ragazzi dell’Under 14 tornando vincitori dal derby in trasferta con il Bari.

PRIMAVERA 1

Sampdoria - Lecce 3-1

9’ st McJannet

11’ st Bacic

12’ st Bacic

33’ st Bacic

UNDER 18

Sampdoria - Lecce 3-2

6’ pt Esposito

9’ pt Paratici

45’ pt Paratici

16’ st Locati

28’ st Di Pasquale

UNDER 17

Sosta

UNDER 16

Lecce - Juve Stabia 2-0

6’pt Bottalico

35’st Persano

UNDER 15

Lecce - Juve Stabia 0-3

1’st Di Sarra

20’st Diletto

24’st Di Bello