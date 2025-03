La squadra, rientrata questa mattina dalla trasferta di Firenze, ha subito svolto una seduta di allenamento al Via del Mare. Lavoro di scarico per chi è sceso in campo ieri sera al “Franchi”, allenamento regolare per il resto del gruppo. A riposo Marchwiński. Pierotti ha svolto un lavoro personalizzato.

La preparazione dei giallorossi in vista della sfida di sabato con il Milan riprenderà nella giornata di martedì con una doppia seduta all’Acaya.

Dalle ore 10:00 di lunedì 3 marzo sarà possibile acquistare i biglietti per la gara Lecce - Milan, in programma sabato 8 marzo alle ore 18:00 al Via del Mare. Clicca QUI per tutte le info.