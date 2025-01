Di seguito il programma delle gare del Settore Giovanile giallorosso.

La formazione Primavera 1, a quota 30 punti in classifica, ospiterà domenica mattina il Monza per la 22ª giornata di campionato. L’Under 18 farà visita al Bologna sabato pomeriggio mentre i ragazzi dell’Under 17 affronteranno in casa la Roma domenica mattina. Turno di sosta per le formazioni Under 16, Under 15 ed Under 14.

Questo il programma dettagliato:

PRIMAVERA 1

Lecce - Monza

Domenica 26 Gennaio ore 11:00

Deghi Center, San Pietro in Lama (LE)

UNDER 18

Bologna - Lecce

Sabato 25 Gennaio ore 14:30

Centro Sportivo E. Filippetti, Zola Predosa (BO)

UNDER 17

Lecce - Roma

Domenica 26 Gennaio ore 10:30

C.S. Kick Off, Cavallino (LE)

UNDER 16

Sosta

UNDER 15

Sosta

UNDER 14

Sosta