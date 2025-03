Giallorossi della formazione Under 16 in campo alle 13:00 al Centro sportivo “Kick Off” di Cavallino (LE) per l’8ª giornata di ritorno del Campionato Nazionale Under 16 Girone C, Lecce - Napoli.

Questo il tabellino dell’incontro:

Lecce: Fontanarosa, Lattanzio (1’ st Cancella), Danese, Mariano ©, Parisi, De Vita (25’ st Bianco), Persano, Miccoli (38’ st Spaseski), Arcuti (1’ st Bottalico), Serra (25’ st Falbo), Buzzerio (38’ st Nisi). A disposizione: Ferrari, Pambuca, Schito. Allenatore: Paolo Castelluzzo

Napoli: Merone, Liccardo, Palma (31’ st Branchizio), Lanese, Natale, Lepre, Postiglione (25’ st Pengue), Russo (31’ st Rescigno), Mane, Riccio (38’ st D’Angelo D.), De Rosa © (25’ st D’Angelo A.). A disposizione: Amendola, Barretta, Chianese. Allenatore: Nicola Liguori

Marcatori: 7’ pt Mane, 19’ st Serra, 32’ st Riccio, 43’ st Parisi

Recupero: 3’ st

Arbitro: Giuliano Antonio Tullo della sez. di Bari

Assistenti: Alex Capotorto della sez. di Taranto - Francesco Gorgoglione della sez. di Barletta