In virtù del successo ottenuto in trasferta ieri con la Salernitana (0-1), la formazione Under 14 si è qualificata con due giornate di anticipo alla seconda fase nazionale del campionato Under 14 Pro, dove si formerà un girone da quattro squadre insieme a Lazio, Napoli e Roma.

Le tre gare, che verranno sorteggiate al termine della prima fase, si disputeranno nella date 27 aprile, 03 maggio e 10 maggio 2025 e la prima classificata accederà alle Final Four nazionali.

Questa la classifica attuale, con i giallorossi guidati da mister Massimo Manca che in 16 giornate hanno ottenuto 40 punti frutto di 13 vittorie ed un pareggio, 50 gol realizzati e 15 subiti.