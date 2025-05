L’U.S. Lecce comunica che, a seguito dell’odierna riunione del G.O.S. e della ridefinizione delle misure organizzative adottate in precedenza dalle competenti Autorità per la gara Lazio vs Lecce, a partire dalle ore 15:00 di oggi la prevendita dei tagliandi del settore Ospiti sarà abilitata anche a favore dei tifosi non aderenti al programma di fidelizzazione “US Lecce Card”.

Si ricorda che sarà possibile acquistare i tagliandi di accesso fino alle ore 19:00 di sabato 24 maggio.

Punti Vendita

- ON-LINE circuito Vivaticket al seguente link: https://sslazio.vivaticket.it/

- Punti vendita Vivaticket



Capienza e accessi

Settore Ospiti – Distinti Sud Ovest - Ingresso dal n. 15 al n. 17 (rosa) - (Capienza 5.600 posti).

Per tutte le altre informazioni, regolamento d’uso e come raggiungere lo stadio Olimpico di Roma, selezionare il seguente link https://www.sslazio.it/it/biglietteria/stadio-e-regolamenti