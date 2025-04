L’U.S. Lecce comunica che i seguenti calciatori del Settore Giovanile sono stati convocati dalle rispettive Nazionali:

Plamen Penev è stato convocato in Nazionale Under 17 della Bulgaria in occasione delle gare Bulgaria - Malta (10/04), Bulgaria - Isole Faroe (13/04) e Bulgaria - Lussemburgo (16/04) valevoli per le qualificazioni ai prossimi Europei.

Dejan Spaseski è stato convocato in Nazionale Under 16 della Macedonia in occasione del torneo amichevole “Miljan Miljanić” che si disputerà in Serbia.