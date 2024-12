Giallorossi della formazione Under 15 impegnati questa mattina alle 11:00 al Centro Sportivo “Kick Off” di Cavallino (LE) per la 13ª giornata del Campionato Nazionale Under 15 Girone C, Lecce - Juve Stabia.

Questo il tabellino dell’incontro:

Lecce: Belloni, Pecere (20’ st Cerasino), Okoumassoun (20’ st De Lauro), Cafasso, Avvisati ©, D’Agostino Cipressa, Raffo (32’ st Carluccio), Desiate (32’ st Milli), Scotti (32’ st Sergi), Turlizzi (10’ st Torsello). A disposizione: Mandorino, Tundo, D’Arpe. Allenatore: Emanuele Antonucci

Juve Stabia: Gallifuoco, D’Amato, Brioso (35’ st Amato), Greco (35’ st Guillari), Francione ©, Sepe (23’ st Veneziano), Di Sarra (28’ st Rivieccio), Di Bello, Quagliarella (23’ st Olivieri), Diletto (35’ st Pezzella), Russo (28’ st Carbone). A disposizione: Buonaiuto, Lamberti. Allenatore: Eugenio Romano

Marcatori: 1’ st Di Sarra, 20’ st Diletto, 24’ st Di Bello

Ammoniti: Okoumassoun, Sepe

Recupero: 3’ st

Arbitro: Luca Messa della sez. di Brindisi

Assistenti: Nizar Mabrouk della sez. di Brindisi - Antonio Sonno della sez. di Brindisi