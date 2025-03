Giallorossi della formazione Under 14 in campo alle 16:00 al Centro Tecnico Federale di Catanzaro (CT) per il recupero della 3ª giornata di andata del Campionato Giovanissimi professionisti Under 14 Pro Gruppo 7, Catanzaro - Lecce.

Questo il tabellino dell’incontro:

Catanzaro: Androsky, Massara, Lopreiato P., De Fazio, Vumbaca ©, Pugliese, Vetere, Galloro, Giacobbe, De Dio, Palermo. A disposizione: Lopreiato R., Alfieri, Manfreda, Grasso, Bilotta, Opipari, Mungo, Brescia, Melissari, Assistente. Allenatore: Luigi Gemelli

Lecce: Mele, Romano, Turchiarulo, De Felice, Sicuro, Favale, Cipressa, Fall ©, Marra, Greco, Montanaro. A disposizione: Piccinno, Diarra, Leo, Strada, Capovianco, Casalino, Colaci, Di Tana, Marulli. Allenatore: Massimo Manca

Marcatori: 3’ st De Dio, 27’ st Pugliese

Arbitro: Francesco Marano della sez. di Crotone