Di seguito i risultati e i marcatori delle gare disputate dal Settore Giovanile giallorosso.

Sconfitta di misura sul campo del Genoa per la formazione Primavera 1, che tornerà subito in campo mercoledì mattina quando affronterà il Torino nella gara valevole la 16ª giornata del Campionato Primavera 1. Under 18 sconfitta a Roma in trasferta, vittoria per 3-0 sul campo della Juve Stabia per l'Under 17. Le formazioni Under 16 ed Under 15 tornano da Catanzaro rispettivamente con una sconfitta ed un pareggio, successo per 4-3 nella gara con la Salernitana per i ragazzi dell'Under 14.



PRIMAVERA 1

Genoa - Lecce 2-1

20’ pt Rossi (rig)

39’ pt Ghirardello

6’ st Kodor

UNDER 18

Roma - Lecce 6-1

3’ pt Leo

5’ pt Sugamele

14’ pt Morucci

13’ st Cinti

15’ st Bah

27’ st Cinti

34’ st Belmonte

UNDER 17

Juve Stabia - Lecce 0-3

13' pt Voglino

38' pt Sergi

8' st Voglino

UNDER 16

Catanzaro - Lecce 3-1

10’ pt D’Ippolito

24’ pt Calafiore

12’ st De Vita

13’ st Farago’

UNDER 15

Catanzaro - Lecce 2-2

35’ pt Marini

39’ pt Turlizzi

3’ st Arone

39’ st Cipressa