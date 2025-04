Di seguito i risultati e i marcatori delle gare del Settore Giovanile giallorosso.

Successo per 3-1 nella gara con la Fiorentina per la formazione Primavera 1, che raggiunge così quota 45 punti in classifica frutto di 12 vittorie e 9 pareggi. Pareggio in casa con la Juve Stabia per l’Under 17 nell’ultimo turno di campionato. Le formazioni Under 16 ed Under 15 concludono i rispettivi campionati con una vittoria a testa in trasferta sul campo della Juve Stabia.

PRIMAVERA 1

Lecce - Fiorentina 3-1

24’ pt Yilmaz

13’ st Bertolucci

19’ st Kovac (Rig.)

24’ st Rubino (Rig.)

UNDER 18

Riposo

UNDER 17

Lecce - Juve Stabia 1-1

12' st Esposito

50' st Malafronte

UNDER 16

Juve Stabia - Lecce 1-3

9’ pt Mauro

4’ st Lattanzio

15’ st Schito

20’ st Buzzerio

UNDER 15

Juve Stabia - Lecce 1-4

18’ pt Cipressa

30’ pt Plací

37’ pt Cipressa (Rig.)

4’ st Torsello

26’ st Tambaro

UNDER 14

Fine prima fase