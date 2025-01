Giallorossi in campo alle 18:00 al Via del Mare per la 22ª giornata della Serie A Enilive, Lecce - Inter.

Questo il tabellino del match:



Lecce: Falcone, Baschirotto ©, Morente (38’ st Karlsson), Krstović (41’ st Burnete), Guilbert, Dorgu, Helgason, Jean, Coulibaly (1’ st Ramadani), Pierotti, Pierret (26’ st Kaba). A disposizione: Früchtl, Samooja, Borbei, Bonifazi, Gallo, McJannet. Allenatore: Marco Giampaolo

Inter: Sommer, Dumfries (17’ st Buchanan), De Vrij (1’ st Bisseck), Zielinski, Thuram, L. Martinez © (14’ st Taremi), Frattesi (30’ st Asllani), Mkhitaryan (14’ st Barella), Carlos Augusto, Darmian, Bastoni. A disposizione: J. Martinez, Calligaris, Arnautovic, Pavard, Dimarco. Allenatore: Simone Inzaghi

Marcatori: 6’ pt Frattesi, 39’ pt L. Martinez, 12’ st Dumfries, 16’ st Taremi

Ammoniti: 16’ pt De Vrij, 37’ st Taremi

Recupero: 1’ pt - 3’ st

Spettatori: 27.223 di cui 21.726 abbonati



Arbitro: Livio Marinelli sez. di Tivoli

Assistenti: Alessandro Lo Cicero sez. di Brescia - Marco Ceccon sez. di Lovere

IV Ufficiale: Francesco Cosso sez. di Reggio Calabria

VAR: Marco Di Bello sez. di Brindisi

AVAR: Daniele Paterna sez. di Teramo