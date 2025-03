La preparazione dei giallorossi in vista della gara con la Roma, in programma sabato sera alle 20:45 al Via del Mare, è proseguita oggi con una seduta di allenamento pomeridiana all’Acaya Golf Resort & SPA.

Assenti i calciatori impegnati con le rispettive Nazionali: Berisha, Burnete, Coulibaly, Gaspar, Krstović e Ramadani.

Helgason ha fatto rientro in sede e si è allenato regolarmente in gruppo.

Domani pomeriggio è in programma una sessione di allenamento ad Acaya.

Queste le gare internazionali di oggi con i giallorossi convocati a rappresentare le rispettive Nazionali:

Burnete (Romania U20)

Romania – Turchia ore 16:30

Elite League U20

Gaspar (Angola)

Angola - Capo Verde ore 17:00

Qualificazioni Mondiali

Krstović (Montenegro)

Montenegro - Isole Faroe ore 20:45

Qualificazioni Mondiali