Giallorossi impegnati in una seduta di allenamento mattutina al Via del Mare in vista della gara di domenica sera con la Lazio.

Assenti Jean e Marchwiński, hanno svolto un lavoro personalizzato Pierret e Rebić.

La squadra partirà nel pomeriggio alla volta di Roma e proseguirà la preparazione in ritiro al Mancini Park Hotel, dove sosterrà anche le sedute di allenamento.







