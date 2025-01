La preparazione dei giallorossi in vista della 21ª giornata della Serie A Enilive è proseguita questa mattina con una seduta di allenamento mattutina al Via del Mare.

Banda, Berisha, Gallo e Gaspar sono stati impegnati in un lavoro personalizzato mentre Rafia ha svolto terapie.

Domani pomeriggio è in programma la seduta di rifinitura, a porte chiuse, al Via del Mare prima della partenza alla volta di Cagliari, dove i giallorossi scenderanno in campo domenica alle ore 15:00.

Proseguirà fino alle ore 19:00 di domani la vendita dei biglietti per il Settore Ospiti dello Stadio Unipol Domus di Cagliari per la gara Cagliari - Lecce, in programma domenica 19 gennaio alle ore 15:00. Clicca QUI per tutte le info.