L’U.S. Lecce comunica che il progetto di fattibilità tecnico-economica donato dalla scrivente al Comune di Lecce e relativo agli interventi sullo Stadio “Ettore Giardiniero - Via del Mare”, ricadenti nel primo Masterplan dei Giochi del Mediterraneo per un valore complessivo di Euro 11.300.000, è stato validato dal RUP (Responsabile Unico del Progetto) del Comune di Lecce, incaricato dal Commissario Straordinario Nazionale per i Giochi del Mediterraneo di Taranto.

Tale provvedimento consentirà di avviare la procedura delle gare di appalto necessarie all'affidamento dei lavori di realizzazione delle opere previste nel progetto.