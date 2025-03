Giallorossi della formazione Under 16 in campo alle 12:30 allo Stadio “Marcello Martoni” di Monterosi (VT) per la 7ª giornata di ritorno del Campionato Nazionale Under 16 Girone C, Lazio - Lecce.

Questo il tabellino dell’incontro:

Lazio: Patarini, Iovane, Ferrante, D’Agostino, Berni Canani, Agrifoglio, Di Maggio, Morelli, Lulaj (37’ st Alessandrini), Martellucci (2’ st Materazzi), Cappuccini (19’ st Bagliesi). A disposizione: Ronci, Morucci, Terracina, Aprea, Diori, Urstenberg Fassi. Allenatore: Simone Rughetti

Lecce: Lupo, Cancella (6’ st Bianco), Danese (18’ st Specchia), Mariano ©, Parisi (25’ st Piccinno), De Vita, Persano, Miccoli, Arcuti (18’ st Falbo), Serra, Buzzerio (25’ st Pambuca). A disposizione: Fontanarosa, Pambuca, Piccinno, Bianco, Schito, Spaseski, Specchia, Falbo. Allenatore: Paolo Castelluzzo

Marcatori: 9’ pt Di Maggio, 18’ pt Ferrante, 7’ st Serra

Ammoniti: Serra, D’Agostino

Recupero: 4’ st

Arbitro: Marco Ventrone della sez. di Roma 1

Assistenti: Leonardo D’Andrea della sez. di Viterbo - Giulia Battista della sez. di Roma 1