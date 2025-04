Giallorossi della formazione Under 15 in campo alle 11:00 al Centro Sportivo “Kick Off” di Cavallino (LE) per la 12ª giornata di ritorno del Campionato Nazionale Under 15 Girone C, Lecce - Catanzaro.

Questo il tabellino dell’incontro:

Lecce: Belloni, Costa (14’ st De Lauro), Okoumassoun (21’ st Tundo), Cafasso, Avvisati, Sergi (14’ st D’Agostino), Cipressa (25’ st Carluccio), Raffo (21’ st De Vito), Desiate, Placì © (25’ st Turlizzi), Torsello (1’ st Scotti). A disposizione: Lucarella, Pecere. Allenatore: Emanuele Antonucci

Catanzaro: Iarrera (10’ st Caputo), Pisano (10’ st Procopio), Nigro, Ombrello (1’ st Carlone), Ammirato ©, Monterosso, Scarfone, Belmonte (10’ st Russo V.), Tomaino (22’ st Colicchia), Arone (33’ st Valoroso), Fimiano (1’ st Russo F.). A disposizione: Caputo, Caliò. Allenatore: Massimo Augusto

Marcatori: 6’ pt Plací, 3’ st Desiate, 16’ st Scotti (rig.), 22’ st Plací, 36’ st Turlizzi

Ammoniti: Costa, Arone

Arbitro: Martino Pio Raeli della sez. di Casarano

Assistenti: Oliver Junior Ossou della sez. di Casarano - Leonello Biagi della sez. di Taranto