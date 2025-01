La preparazione dei giallorossi è proseguita questa mattina con una seduta di allenamento in vista della gara con il Genoa, ultima del girone di andata, in programma domenica alle 15:00 al Via del Mare.

Berisha ha svolto un lavoro personalizzato mentre Banda e Gaspar hanno proseguito con le terapie.

Domani mattina la seduta di rifinitura, a porte chiuse, al Via del Mare.