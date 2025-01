Giallorossi della formazione Under 18 in campo alle 11:00 al Centro sportivo “Kick Off” di Cavallino (LE) per la 17ª giornata del Campionato Nazionale Under 18 Professionisti, Lecce - Cagliari.

Questo il tabellino dell'incontro:

Lecce: Penev, Zanotel, Pantaleo ©, Di Pasquale, Lami, Bozzolo, Martano, Spinelli (36’ st Arsena), Voglino, Leo (24’ st Marrocco), Stanciu (40’ st Candido). A disposizione: Bernardi, Longo, Dell’Anna, Paglialunga, Liccardi, Bleve. Allenatore: Simone Schipa

Cagliari: Are, Cissokho (18’ st Santella), Picchedda, Lai (18’ st Grippa), Tronci, Pintus, Piga (43’ st Catta), Ornano (30’ st Usai), Saddi ©, Smeraldi, Saba (18’ st Corona). A disposizione: Di Giosa, Fanari. Allenatore: Francesco Pisano

Marcatori: 8’ pt Martano, 29’ st Voglino

Ammoniti: Lami, Saddi

Arbitro: Gabriele Sciolti della sez. di Lecce

Assistenti: Gabriele Lovecchio della sez. di Brindisi - Stefano Sibilio della sez. di Brindisi