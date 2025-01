Squadra impegnata oggi in una doppia seduta di allenamento all’Acaya Golf Resort & SPA in vista della trasferta di Cagliari, in programma domenica alle ore 15:00.

Hanno proseguito con il lavoro personalizzato Berisha e Gallo, terapie per Banda, Gaspar e Rafia.

Il lavoro dei giallorossi proseguirà domani con un allenamento mattutino al Via del Mare.



Prosegue la vendita dei biglietti per il Settore Ospiti dello Stadio Unipol Domus di Cagliari per la gara Cagliari - Lecce, in programma domenica 19 gennaio alle ore 15:00. Clicca QUI per tutte le info.