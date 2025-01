Il lavoro dei giallorossi è proseguito oggi con una seduta di allenamento mattutina ad Acaya.

Assente in permesso Morente per un lutto famigliare. Assente Marchwiński, i calciatori Banda, Berisha e Gaspar sono stati impegnati in un lavoro personalizzato mentre Rafia ha svolto terapie. Per la giornata di domani è in programma un allenamento al mattino al Via del Mare.

Sono in vendita i biglietti per il Settore Ospiti dello Stadio “E. Tardini” di Parma per la gara Parma - Lecce, in programma venerdì alle ore 20:45. Clicca QUI per tutte le info.