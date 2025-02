Squadra impegnata questa mattina in un allenamento al Via del Mare agli ordini di mister Giampaolo.

Assente Marchwiński, a riposo Berisha per uno stato febbrile.

Domani nel primo pomeriggio è in programma la seduta di rifinitura, a porte chiuse, al Via del Mare prima della partenza alla volta di Monza, dove i giallorossi scenderanno in campo domenica alle 15:00.