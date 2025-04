Giallorossi in campo alle 12:30 al Via del Mare per la 31ª giornata della Serie A Enilive, Lecce - Venezia.

Questo il tabellino del match:

Lecce: Falcone, Gaspar, Baschirotto ©, Morente, Krstović, Guilbert (23’ st Veiga), Helgason, Ramadani (9’ st Berisha), Gallo, Coulibaly (9’ st Pierret), Pierotti (9’ st N’Dri). A disposizione: Früchtl, Samooja, Rebić, Rafia, Jean, Banda, Burnete, Karlsson, Tiago Gabriel, Kaba, Sala. Allenatore: Marco Giampaolo

Venezia: Radu, Candé, Idzes ©, Busio, Gytkjaer (23’ st Fina), Yeboah (23’ st Oristanio), Nicolussi Caviglia, Marcandalli (28’ st Ellertsson), Zerbin, Pérez (36’ st Doumbia), Carboni (1’ st Haps). A disposizione: Joronen, Grandi, Zampano, Condé, Bjarkason, Sagrado, Šverko, El Haddad. Allenatore: Eusebio Di Francesco



Marcatori: 5’ st Gallo (aut.), 20’ st Baschirotto

Ammoniti: 39’ pt Carboni, 1’ st Baschirotto, 11’ st Marcandalli, 19’ st Pérez, 38’ st Candé

Recupero: 1’ pt - 4’ st

Spettatori: 25.709 di cui 21.726 abbonati

Arbitro: Marco Piccinini sez. di Forlì

Assistenti: Giovanni Baccini sez. di Conegliano - Marco Ceccon sez. di Lovere

IV Ufficiale: Daniele Rutella sez. di Enna

VAR: Francesco Meraviglia sez. di Pistoia

AVAR: Simone Sozza sez. di Seregno