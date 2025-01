Giallorossi della formazione Under 15 in campo alle 09:30 al Centro Sportivo “Kick Off” di Cavallino (LE) per la 2ªgiornata di ritorno del Campionato Nazionale Under 15 Girone C, Lecce - Fiorentina.

Questo il tabellino dell’incontro:

Lecce: Belloni, De Lauro, Okoumassoun, Cafasso © (37’ st Cerasino), Avvisati (35’ st Pecere), D’Agostino, Cipressa, Raffo (22’ st Turlizzi), Scotti (37’ st Sergi), Placi’ (37’ st De Vito), Desiate (35’ st Torsello). A disposizione: Piccinno, Costa, Milli. Allenatore: Emanuele Antonucci

Fiorentina: Rosi, Caccamo (16’ st Santomauro), Savino (25’ st Venturelli), Innocenti, Castagnoli (16’ st Teriaca), Barbone, Bernamonte (25’ st Clemente), Cantarella (1’ st Lovari), Barzagli, Croci © (25’ st Bargellini), Gobbo (35’ st Valero). A disposizione: Brungay, Cecchini, Valero. Allenatore: Enrico Cristiani

Marcatori: 31’ pt Barbone, 5’ st Bernamonte, 6’ st Raffo, 12’ st Croci, 19’ st Gobbo

Ammoniti: Caccamo, Castagnoli

Arbitro: Daniele Sancesario della sez. di Taranto

Assistenti: Riccardo Bruno della sez. di Casarano - Luigi Accoto della sez. di Casarano