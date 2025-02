Giallorossi della formazione Under 18 in campo alle 15:00 allo Stadio “Valentino Mazzola” di Orbassano (TO) per la 6ª giornata di ritorno del Campionato Nazionale Under 18 Professionisti, Torino - Lecce.

Questo il tabellino dell'incontro:

Torino: Anino, Gatto, Finizio, Pellini, Fiore, Brzyski, Conzato (36’ st Da Costa Melo), Kirilov (40’ st Carrascosa), Conte © (40’ st Grandi), Ferraris (20’ st Acquah), Cacciamani. A disposizione: Balaguss, Gallo, Kugyela, Sandrucci,Merlo. Allenatore: Christian Fioratti

Lecce: Verdosci, Zanotel (16’ st Arsena), Palmieri (40’ st Liccardi), Di Pasquale ©, Longo, Bozzolo, Perrone (40’ st Martano), Spinelli, Esposito, Brusdeilins, Stanciu (43’ st Leo). A disposizione: Bernardi, Vitale, Dell’Anna, Paglialunga, Voglino. Allenatore: Simone Schipa

Marcatori: 34’ pt Conte, 10’ st Ferraris, 18’ st Brusdeilins, 27’ st Brusdeilins, 31’ st Acquah

Ammoniti: Pellini, Kirilov

Arbitro: Matteo Montecalvo della sez. di Collegno

Assistenti: Simone Ambrosino della sez. di Nichelino - William Alberto Greco della sez. di Nichelino